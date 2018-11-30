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محافظات

برلماني يطالب بمحاسبة المحافظين على إهدار مياه السيول

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:38 م
برلمانى يطالب بمحاسبة
برلمانى يطالب بمحاسبة المحافظين على مياه السيول المهدره
يوسف رجب
تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول- عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى، بطلب إحاطه لمجلس النواب بشأن مياه السيول، ومحاسبة المحافظين عن إهدار المياه وعدم استثمارها بشكل جيد.

وأوضح الغول، أن حصة مصر من مياه النيل هى ٥٥ مليار متر مكعب، و ما يتجاوز ثلث هذه الكمية تسقط من خلال السيول والأمطار ولا تجد من يستفيد منها.

وأضاف الغول: "أرجو محاسبة كل المحافظين فى المحافظات التى تسقط فيها تلك السيول عن مدى الإستفادة منها أو عدمه وليس فقط درء المخاطر، وخاصة أن العام الماضى أمر الرئيس السيسى بدعم المحافظات بملايين الجنيهات لمواجهة أخطار السيول وعادت تلك الملايين إلى الموازنة العامة دون إستخدامها".
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