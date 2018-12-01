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اقتصاد

مطر: التوك توك قضى على الصناعة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:11 ص
مطر
مطر
محمد يحيي
قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لشئون الضرائب على القيمة المضافة سابقا، إن انتشار ظاهرة التوك توك تسببت في حدوث أزمة داخل المجتمع والتأثير على الاقتصاد القومي نظرا لقضائه على صناعات كثيرة.

جاء ذلك خلال خلال ندوة "النظام الضريبي المصري -التحصيل وتحديات التطوير" والتي نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري، بحضور الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، وخالد محيى الدين عوض، رئيس مكتب الضرائب علي عوائد الأوراق المالية بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح "مطر" أن التوكتوك غير محصور ضريبيا أو أمنيا بالإضافة إلى عدم وجود أي بيانات عنه في إدارات المرور، مشيرا الى ضرورة أن تسعى الجهات المعنية لتوفير بيانات عنه خصوصا وانه يحقق ارباح و حصره يوفر حصيلة ضريبية.

وأشار إلي أن وزارة المالية عليها عبء بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة بضرورة توفير آلية لضمان جذب القطاع الاقتصادي غير الرسمي إلى مظلة الاقتصاد الرسمي وفقا لضمانات وحوافز حتي يستطيع ذلك القضاء الإدلاء ببياناته طواعية.
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