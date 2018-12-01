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أخبار البلد

طقس لطيف على جميع الأنحاء يصاحبها أمطار.. والقاهرة تسجل 21.. اليوم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:20 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي ٠
أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود اليوم السبت، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: (القاهرة 21/15 ،الإسكندرية 21/12، رفح 22/12، بني سويف22/13، الوادي الجديد 23/10، حلايب 24/21).
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