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فن

فى ذكرى وفاتها.. أزمة تسببت في عودة سامية جمال للرقص بسن الـ60

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة سامية جمال ، والتي تعد واحدة من أبرز الفنانات والراقصات فى السينما المصرية، حيث قدمت عشرات الأفلام كان آخرها ساعة الصفر عام 1972 .

كما شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية العالمية سواء بالتمثيل أو الرقص هما الفيلم الامريكى وادي الملوك، والفيلم الفرنسى علي بابا والأربعين حرامي .

وعلى الرغم من اعتزال سامية جمال الرقص فى الأربعينيات ، إلا أنها عادت للرقص فى سن الـ 60 بعد تعرضها الى أزمة مالية كبيرة ، وتعرض شقتها بمنطقة الزمالك الى العديد من التلفيات ، ولم تمتلك أموال لإصلاحها ، مما دفع الفنان سمير صبرى لإقناعها بمشاركته فى إحياء حفلات صيفية فى أحدى الفنادق .

وبمجرد الإعلان عن عودة سامية جمال مرة أخرى توافد الجمهور عليها ، وهو ما دفعها للاستمرار في تقديم موسمين بدلًا من موسم واحد فقط ، وبعد حصولها على أموال كافية لإصلاح شقتها قررت الاعتزال من جديد .
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