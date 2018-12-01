فى ذكرى وفاتها.. أزمة تسببت في عودة سامية جمال للرقص بسن الـ60

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة سامية جمال ، والتي تعد واحدة من أبرز الفنانات والراقصات فى السينما المصرية، حيث قدمت عشرات الأفلام كان آخرها ساعة الصفر عام 1972 .



كما شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية العالمية سواء بالتمثيل أو الرقص هما الفيلم الامريكى وادي الملوك، والفيلم الفرنسى علي بابا والأربعين حرامي .



وعلى الرغم من اعتزال سامية جمال الرقص فى الأربعينيات ، إلا أنها عادت للرقص فى سن الـ 60 بعد تعرضها الى أزمة مالية كبيرة ، وتعرض شقتها بمنطقة الزمالك الى العديد من التلفيات ، ولم تمتلك أموال لإصلاحها ، مما دفع الفنان سمير صبرى لإقناعها بمشاركته فى إحياء حفلات صيفية فى أحدى الفنادق .



وبمجرد الإعلان عن عودة سامية جمال مرة أخرى توافد الجمهور عليها ، وهو ما دفعها للاستمرار في تقديم موسمين بدلًا من موسم واحد فقط ، وبعد حصولها على أموال كافية لإصلاح شقتها قررت الاعتزال من جديد .