4 أسباب وراء هزيمة الزمالك من الاتحاد.. فيديو

حدد جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، 3 أسباب لخسارة أبناء ميت عقبة من الاتحاد السكندري، وتوديع البطولة العربية.



وقال "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة، إن السبب الأول الفريق يضم "رجالة أوي، وفريق قوي، وأول دوري، واللاعيبة مبتروحش المنتخب، ليه ده سبب مثار داخل الفريق، السبب الثاني عدم احترام الاتحاد في الملعب، والسبب الثالث جروس لم يضع سيناريوهات للمباراة".



وأضاف: "أيضًا الثقة الزائدة والغرور عند لاعبي الزمالك؛ قلبت المباراة لصالح الاتحاد، وللمرة الأولى أشوف لاعبي الفريق الأبيض بيضيعوا وقت، رغم تعادلهم".