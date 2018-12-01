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ديني

تعرف على قصة رفض شيخ الأزهر حقيبة مملوءة من الذهب من أحد الملوك

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حكى شعيب عبد الفتاح، المستشار الإعلامي السابق بالسفارة المصرية بابو ظبي ، موقفا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع أحد الملوك.

وقال عبد الفتاح، وفقا لما نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كان العالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إحدى الدول العربية، فعلم بذلك أحد الملوك الذى نزل ضيفاً على الدولة فأرسل له حقيبة كهدية فتحها الشيخ فوجدها مملوءة بالذهب والمجوهرات، فأصر على ردها فوراً وظل واقفاً ولم ينم وقتها حتى اطمأن على ردها وقد كان يظنها فارغة حينما قبلها".

وأضاف: "رغب بعض الملوك والأمراء العرب فى بناء قصر أو فيلا تليق بالشيخ ومكانته، ووسطوا لذلك عشرات الوسطاء، فإذا به يأبى إباءً شديداً ويقول إن هذه الشقة تتسع لى وزيادة، وأستطيع أن أستغنى عن غرفة فيها".

وتابع: "وفي عام 2014، اختارت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، شخصية العام الإسلامية للجائزة في دورتها الثامنة عشرة ، وقد تبرع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم لصندوق "تحيا مصر"، حيث حضر إلى مقر مشيخة الأزهر مندوب أحد البنوك الحكومية وسلمه الإمام الأكبر شيك التبرع بمبلغ مليون درهم إماراتي".
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