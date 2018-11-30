حمادة صدقي يكشف عن طلباته.. ويشيد بالمعد البدني الإنجليزي في الجونة

أعرب حمادة صدقي، المدير الفني الجديد للجونة، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في منظومة النادي، بعد الانطلاقة المفاجئة التي حققها الفريق في الدوري الممتاز لهذا الموسم.



وأشاد صدقي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي الجونة بالفيديو بإمكانيات وطريقة عمل المعد البدني الإنجليزي ويل رويال والذي انضم للجهاز الفني لنادي الجونة قادمًا من هال سيتي الإنجليزي.



وقال صدقي: "اجتمعت بويل رويال، وتابعت عمله في الملعب أثناء التدريب، هو يستخدم تكنولوجيا حديثة، وسيفيد نادي الجونة في الدوري الطويل الذي ينتهي في أغسطس المُقبل".



وأوضح المدير الفني الجديد للجونة أنه يبحث تدعيم مركز صانع اللعب بعد إصابة محمود شبراوي بالرباط الصليبي، كما أنه سيبحث أمر التدعيمات مع الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة Eleven 11.