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شاهد.. فيلم تسجيلي عن خطف الأطفال في مصر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية هبة الأباصيري فيلما تسجيليا عن خطف الأطفال في مصر، خلال تقديمها برنامج "الوتر" المذاع على فضائية "صدى البلد".

وقالت هبة، إن هناك حالة من القلق تنتاب أهالي المخطوفين، فلا يستطيع النوم أو عيش حياتهم بطريقة سوية إلا بعد أن يرجع أبناؤهم إليهم، منوها إلى أن هناك 1300 حالة خطف سنوية كما أعلن المجلس القومي للمرأة تترواح أعمارهم بين سنة إلى 17 عاما، ويتم الإبلاغ عن 30% أما النسبة الباقية تخشى على حياة المختطفين.
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