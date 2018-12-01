أدهم نابلسي يقترب من المليون العاشر بـ انت الحب

تمكنت أغنية الفنان الشاب أدهم نابلسي والتى تحمل اسم "هو الحب" من تحقيق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



اقتربت الأغنية من تحقيق نسبة مشاهدة اقتربت من 10 مليون فى أسبوع واحد فقط ، لتكون بذلك هي الاعلى مشاهدة عبر قائمة الأغاني على موقع يويتوب مصر .



"هو الحب" تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج بهاء خداج, وهى من كلمات علي المولى، ألحان ادهم نابلسي، توزيع عمر صباغ, وشاركت الممثلة زينة مكي في بطولة الكليب.