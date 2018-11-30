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بيومي فؤاد عن أداء الأهلي السيئ: ولا يهمنا.. دولاب البطولات مليان.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:51 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
هاني حسين
علق الفنان بيومي فؤاد على أداء النادي الأهلي السيئ في الآونة الأخيرة، قائلا: "أنا مش عايز استفز حد، ولكن نادي برشلونة وريال مدريد بيقعوا، والنادي الأهلي أسعدنا كثيرا ومن حقهم أنهم يتغلبوا".

وأضاف "فؤاد" في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "الأهلي يعاني من مشاكل كثيرة، ولكن ولا يهمنا الدولاب مليان بطولات".

وتابع "فؤاد" قائلا: "كل الأندية الكبيرة تتعرض لكبوة، وسبب الأزمة التي يمر بها الأهلي هو سوء وضعف المدير الفني، وفكرني بـ هيكتور كوبر، الله يسامحوا"، مضيفا: "إحنا عايزين مدرب مبيخافش زي حسن شحاته".
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