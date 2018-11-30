عمرو سعد بعد فيلم مولانا: حفظت ثلث القرآن.. فيديو

أبدى الفنان عمرو سعد سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "مولانا" في مهرجان القومي للسينما، لافتا إلى أنه لم يتوقع حصوله على هذه الجائزة ولم يضع الأمر فى حسابه.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" والمذاع على قناة "CBC"، أنه حفظ من أجل الفيلم حوالي ثلث القرآن الكريم الاستعانة بشيوخ، وقرأت كتب الأحاديث، مشيرًا إلى أن الشخصية كانت دقيقة للغاية في تفاصيلها.



وتابع: "لجأت إلى كل مايؤهلني لأداء دور الشيخ في فيلم مولانا على أكمل وجه".