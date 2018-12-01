قصر ثقافة الطفل بقنا يحتفل باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن قصر ثقافة الطفل بقنا، عن تنظيم عدد كبير من الفعاليات على مدار شهر ديسمبر، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذى يتم الاحتفال به يوم 3 ديسمبر من كل عام، برعاية سعد فاروق- رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وإشراف محمود عبدالوهاب- مدير فرع ثقافة قنا.



أوضحت جيهان رمزى- مدير قصر ثقافة الطفل بقنا، بأن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة سوف تبدأ بورشة تعليم لغة الاشارة للطلبة الأسوياء بمدرسة سيدى عبدالرحيم بنين، و ورشة فنون تشكيلية بالمركز الاستكشافى للتدريب على عمل اشكال من الجبس، يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر، لتيسير عملية التواصل مع أقرانهم من ضعاف السمع، ليها ورشة لتعليم الأغانى التربويه بمعهد الأمل للمكفوفين يوم 13 ديسمبر، ثم ورشة موسيقى لذوى الاحتياجات الخاصة للعزف على الآلات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات يوم 16 ديسمبر.



وأضافت رمزى، أما يوم 25 ديسمبر فسوف يتم تنظيم احتفال بمناسبة اليوم العالمي، يتضمن عزف موسيقى ومعرض فنى لأعمال الصم و ضعاف السمع، وتقديم مجموعة من الأغانى لطلاب معهد المكفوفين، وذلك نتاج التدريبات التى حصل عليها الطلاب من الصم وضعاف السمع والمكفوفين.