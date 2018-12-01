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اقتصاد

بـ300 جنيه احصل على توصية للجمارك بنسبة 2% فئة جمركية على الآلات والمعدات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أنه يمكن للمستثمرين تقديم طلبات لإصدار توصية لمصلحة الجمارك لتطبيق فئة جمركية بنسبة 2% على الآلات والمعدات والأجهزة الخاصة بالشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار ضمن إجراءات تحفيز بيئة الأعمال بمصر.

وقال تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" على نسخة منه، ان ثمن تلك الخدمة 300 جنيه ويتم إنجازها في يوم واحد ، من خلال تقديم مجموعة من المستندات من بينها طلب على ورق الشركة أو المنشأة باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار للحصول على تلك التوصية وموقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب بالإضافة لتفويض رسمي لمقدم الطلب او وكيله و اثبات شخصية المفوض او الوكيل.

كما يتم تقديم طلب من مستخرج حديث من السجل التجاري للمؤسسة والفاتورة المعتمدة وصورة من البطاقة الضريبية و سند حيازة موقع ممارسة النشاط ومحضر تسلم وعقد ايجار مثبت التاريخ بالشهر العقاري وأصل من الخطاب الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي وصورة من قرار وزارة السياحة في حال شركات النقل السياحي والليموزين وعقد تأجير تمويلي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالي في حال ابرام عقد تأجير تمويلي للآلات والمعدات بخلاف المستندات الأخرى التي تراها الوزارة مهمة.
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