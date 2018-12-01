برلماني: مشروع قانون المساواة ومنع التمييز يحقق العدالة

أيد النائب محمد ابوزيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون المساواة ومنع التمييز بين أفراد المجتمع موضحة أنه يحارب التفرقة ويحقق العدالة والإنصاف.



اضاف أبوزيد في تصريحات لـ"صدي البلد"أن الدستور المصري يتضمن عدم التمييز والتفرقة بين المواطنين لدي القانون سواء، وجاء مشروع القانون لتعزيز نص الدستور من حيث وضع مفوضية تملك صلاحية تحديد نوع الجريمة، وتهدف بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر.



وتابع النائب قائلا :" البرلمان المصري يعمل جاهدا لتنمية المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين".



كان قد طالب حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز وإقراره في أسرع وقت، مع أهمية منح المفوضية صلاحية تحديد نوع الجريمة وتحريك دعوى قضائية، وان تعرض تقاريرها بشكل سنوي على الرأي العام.