جامعة عين شمس تشارك في حملة 100 مليون صحة.. اليوم

تشارك جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، أعمال سحب العينات لتحليل فيروس سي وذلك بمقر قطاع شئون المجتمع والبيئة بالمبنى الإداري اعتبارًا من اليوم السبت ا ديسمبر، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية وحملة 100 مليون صحة والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



وأوضح د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يتم الكشف وسحب العينات مجانًا من خلال أطباء متخصصين من كلية الطب ووحدة الفيروسات الكبدية بالكلية وبالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتًا أنه قد تم فحص 50 ألف طالب وطالبة من المستجدين منذ مطلع العام الجامعي في سبتمبر الماضي.



وأضاف أن الحالات التي يثبت إصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان.



وأشار إلى سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، أنه تم توقيع فحص فيروس سي على كافة أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة وفي مختلف الكليات ووفقًا لجداول زمنية مسبقة.



كما ناشد جميع أعضاء المجتمع الجامعي بالمسارعة بالكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.