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أخبار العالم

مصادر عراقية: حالات انتحار بين صفوف داعش في محافظة ديالي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:53 م
داعش
داعش
أ ش أ
أكد مصدر في الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، حدوث حالات انتحار بين صفوف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي داخل مقراته السرية بمحافظة ديالي.

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة "الاخبارية العراقية" - إن "القوات الأمنية عثرت أثناء عمليات تعقب خلايا "داعش" في محيط حوض "حمرين" شمال شرق بعقوبة على أدلة ووثائق تسجل حالات انتحار متعددة في صفوف مسلحي التنظيم خلال الأشهر الماضية".

وأضاف أن الحالة النفسية السيئة لمسلحي تنظيم "داعش" وإرغامهم على البقاء داخل جحور ومقرات تحت الأرض لأيام طويلة خشية اكتشافهم من قبل القوات الأمنية دفع البعض منهم للانتحار وفق ما لدينا من أدلة.
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