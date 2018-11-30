إيطاليا تدعو روسيا وأوكرانيا إلى التخفيف من حدة النبرات وتجنّب التصعيد

دعت إيطاليا كلا من روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، إلى التخفيف من حدة النبرات وتجنُّب التصعيد بينهما.



وتعليقا على التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أنه "في مختلف المحافل وفي إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أيضا، وجهنا نداء لكلا الجانبين، روسيا وأوكرانيا، لتجنب احتداد النبرات في الصراع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



وأضاف الوزير بقوله: "كما دُعيت روسيا إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، والعدالة في التعامل مع هذه الحالات، التي قد تكون دقيقة للغاية في هذه الحالات المرتبطة بالعلاقات بين البلدين".



واختتم بالقول: "إننا نؤمن بشدة بقواعد القانون الدولي، فهي الوحيدة التي إذا طبقت بشكل صحيح، يمكنها تجنب النزاعات بل وإبعاد الحروب أيضا".



يشار إلى أن البرلمان الأوكراني قد وافق يوم الثلاثاء الماضي على فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، وذلك ردا على احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قرب البحر الأسود.



وكانت روسيا قد احتجزت السفن وأفراد طاقمها وهو ما وصفته أوكرانيا بـ"العمل العدواني"، إلا أن موسكو تقول إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.