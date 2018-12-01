100 مليون صحة تبدأ مرحلتها الثانية في 11 محافظة اليوم.. تستهدف فحص 20 مليون فرد من خلال 1877 نقطة.. والمحافظون: التنسيق مع مختلف الأجهزة لإنجاحها وتوفير كافة الاحتياجات وتذليل أية عقبات

فحص 11.5 مليون مواطن ضمن المرحلة الاولى من الحملة

حملات إعلامية لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة

فرق صباحية ومسائية للعمل على مدار 12 ساعة





تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية 100 صحة للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية والتى تشمل إجراء المسح لمواطني 11 محافظة (القاهرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الاحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر).





وتستمر الحملة حتى فبراير والمستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن من خلال حوالي 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ حوالي 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.





وأعرب مدبولي عن سعادته لبدء المرحلة الثانية للمبادرة للكشف عن فيرس سي.





وقال مدبولي إنه تم فحص ١١.٥ مليون مواطن حتى الآن للكشف عن المصابين بفيروس سي، مشيرا إلي أن ٥٪؜ من هؤلاء مصابون بفيرس سي، مؤكدا انه جاري مراحل علاج المصابين بهذا المرض.





ففي العاصمة ، أعلن اللواء خالد عبد العال المحافظ أن الفئة المستهدفة هي كل مواطن أكبر من سن 18 سنة ولم يسبق لهم العلاج ويبلغ عددهم في القاهرة حوالي 7 ملايين حالة.





وأكد المحافظ أن كافة الاحياء بدأت حملة اعلامية على مواقعها الالكترونية وصفحات رؤساء الأحياء واعلانات الشوارع لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سي في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل والتي تقدم كافة خدماتها بالمجان مشيرًا الي ان الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين في كافة أنحاء العاصمة مؤكدًا على توافر كافة أدوات اختبار فيروس سي وتحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم لبيان مستوى زيادة الوزن والسمنة.





وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد 2466 فريقا عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة ( 1804 فريق صباحى+ 662 فرقا مسائيا) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن تم تحديدها بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالاضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس.





وصرح د. محمد شوقي مدير مديرية الصحة أنه تم الاتفاق مع مديرية الشباب والرياضة على مشاركة جميع الأندية الرياضية و الاجتماعية و جميع مراكز الشباب بتوفير غرفة مؤثثة وجهاز كمبيوتر ووصلة انترنت لعمل فريق الحملة يوميا من 9 ص حتى 9 م كما تم التنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة لمشاركة عدد 145 جهة تابعة للمديرية في فعاليات الحملة بتوفير غرفة مؤثثة لفريق العمل ، كما تم تجهيز 40 مخزن في 40 منطقة طبية ومخزن رئيسي بمديرية الصحة لمستلزمات الحملة مشيرًا إلى أنه سيتم إمداد المديرية بعدد 100 سيارة عيادة متنقلة للقيام باعمال الفحص باماكن التجمعات بمختلف أنحاء المحافظة.





وفي الأقصر أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد أنه بناء توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أي عقبات، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين في مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالي 102 موقع ثابت ومتحرك، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، موضحا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سي وقياس السكر العشوائي.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن فحـص فيروس سى سيكون للمصريين المقيمين بالأقصر أكبر من 18 عاما من الجنسين ممن لم يسبق لهم العلاج، أما فحص الأمراض غير السارية فسيكون المصريين المقيمين بالأقصر أكبر من 18 عام من الجنسين يتضمنون من سبق تقديم علاج فيروس سي لهم، موضحا أنه يتم الاستعانة خلال الحملة بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، وبالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبسيارات العيادات المتنقلة، وبعض مراكز الشباب والرياضة في قرى المحافظة، مشيرا إلى كل فريق طبي يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض، بالإضافة لفرد أمن ونظافة، بإجمالي عدد فرق 251 فريقا طبيا.





كما يدشن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حملة 100 مليون صحة اليوم السبت من أمام الصالة المغطاة بالعرش، حيث ستبدأ الحملة بمسيرة من مقر الصالة المغطاة وحتي المدينة الشبابية، حيث ستوجد نقطة في المنطقة إجراء عمليات الفحص الفوري على المشاركين في الاحتفال.





من جانبها أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أسماء وأماكن المراكز والعيادات والمستشفيات التي سوف تبدأ بها الحملة القومية للقضاء على فيروس "C"، والكشف عن الأمراض غير السارية، اعتبارا من 1 من ديسمبر المقبل، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.





وحددت المديرية المراكز " 6 نقاط بالعريش بين ثابت ومتغير، بئر العبد وبها 19 مركز بين ثابت ومتغير، الشيخ زويد وبها 4 مراكز ثابتة، ورفح وبها مركزين ثابت ومتحرك، ومركز الحسنة بوسط سيناء بها 4 مراكز ثابتة باستثناء واحد متحرك، ومركز نخل وبه ثلاثة مراكز بين ثابت ومتحرك".





فيما أعلن الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، عن جاهزية المحافظة للمشاركة في المرحلة الثانية للحملة.





وأشار نائب المحافظ إلي أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعطى تعليماته للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بتذليل أي عقبات تواجه الحملة وتقديم جميع الدعم والمساعدة لتحقيق الهدف والوصول للمستهدف المحددة، ونعلن أن السويس خالية من مرض فيروس سي، لافتا إلى أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة والتي ستستمر لمدة 3 أشهر في جميع الوحدات الصحية.



