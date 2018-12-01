جرائم أمن المعلومات.. ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

أعلن د.نبيل حلمى الأمين العام لجمعية مصر الجديدة ، أن مكتبة المستقبل سوف تنظم فى الواحدة من ظهر اليوم السبت ، ندوة بعنوان "جرائم امن المعلومات" ، تهدف إلى التوعية بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية ووسائل الوقاية منها.



واضاف ان الندوة يتناول فيها د.محمد حمزة خبير مكافحة الجرائم الإلكترونية ، التوعية والتعريف بماهية الجرائم الإلكترونية, وسبل مكافحتها, وزيادة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع, ومعرفة أفضل الممارسات للوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية.



كما يتناول عدة محاور رئيسية مثل نبذة تاريخية لنشأة الانترنت مفهوم الجرائم الالكترونية وانواعها صائ الجرائم الإلكترونية والتعريف بـ المجرم المعلوماتى سماته وطرح الحلول والمشاكل.