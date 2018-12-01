نائب: الشباب أساس التنمية والاهتمام بهم خطوة على الطريق الصحيح

قال النائب صبحي الدالي عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالشباب والإيمان بهم وبقدراتهم تعد من الخطوات الهامة التي تقوم بها الدولة حاليا، مشيدا بقرار وزير الشباب والرياضة، بعمل خطة تحصن الشباب من الأفكار المتطرفة والعنيفة.



وأضاف "الدالي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توعية الشباب سواء من المؤسسات الدينية أو مراكز الشباب والاندية سينجم عنه نتائج إيجابية موضحا ان الدخول لهم من هذه الجوانب سينتج عنه حدوث إقتناع تام، كما سيكون هناك فرصة أكبر لتنمية قدراتهم وتوجهاتهم.



وأشار عضو البرلمان، إلى أن إنتشار الإنترنت وانتشار وسيلته لمعظم الشباب أدى إلى انتشار بعض السلوكيات الخاطئة واعتناق أفكار متطرفة، لذلك كان من المهم توجيه توعية سليمة لهم.



وتابع الدالي، أن الشباب لهم علاقة وثيقة بتنمية المجتمع وتطوره، ويعدو الأداة التي تحقق هذه التنمية، وذلك من خلال وعيه التام وثقافته وتفاؤله بمستقبل أفضل، لذلك الاهتمام بهم، يعد خطوة من خطوات التنمية.



الجدير بالذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن إعداد خطة لحماية الشباب من التطرف بالتعاون مع المؤسسات الدينية، مؤكدا علي أهمية الرسائل التوعوية التي تبث من دور العبادة والأندية ومراكز الشباب.