ننشر أبرز كواليس مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية القصيرة

شاركت بعض الكليات بجامعة القاهرة ، في فعاليات مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية القصيرة ، المقام خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر 2018 ، بعروض مسرحية رائعة.



وفيما يلي ، يرصد موقع صدى البلد أبرز كواليس وتحديات فريق المسرح الخاص بالكليات المشاركة في مهرجان المسرح للعروض القصيرة.



وقال أحمد السيسي مخرج مسرحية "دراما الشحاذين" والتى تمثل كلية التمريض بالمهرجان، أن التدريب للعرض استمر شهرين تقريبا حيث انطلقت أولى التدريبات مع بداية العام الدراسي.



وأوضح أحمد فى تصريح خاص ل "صدي البلد" أن من شروط المهرجان أن يكون مخرج العرض طالب مقيد بالكلية وليس خريج لافتا إلى مهرجان المسرح للعروض الطويلة والذي تشهده الجامعة في العام الدراسي الثاني يمكن فيه الاستعانة بمخرج محترف من خارج الكلية.



وأشار مخرج العرض إلى أن أبرز المشاكل التى تواجه فريق المسرح هى تأخير استلام الميزانية من الوحدة الحسابية رغم اعتماد الكلية لها إلا أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن وتسبب ذلك فى جاهزية الملابس والديكور للعرض مما دفعهم إلى تصميم الملابس الخاصة بالعرض يدويا لافتا إلى أن غدا آخر أيام التدريبات للعرض.



وقال أحمد إن لجان التحكيم بمهرجان المسرح للعروض القصيرة تتضمن محمد الغرباوي مهندس ديكور وهاني عفيفي مخرج مسرحي وعدد من الخبراء في المجال.



وأضاف أن عرض دراما الشحاذين ينطلق يوم 2 ديسمبر ورسالته هي (هذا العرض إهداء إلى من أطلقوا عليهم "الهواه")



وفى نفس السياق، أوضح عماد الشرقاوي مخرج مسرحية "صانع البهجة" والتى تمثل كلية الآداب فى مهرجان المسرح للعروض القصيرة أن التدريب للعرض استمر 3 شهور تقريبًا



وأكد عماد على إستعداد الفريق للعرض غدا السبت على مسرح المدينة الجامعية الخاص بجامعة القاهرة



وأضاف أسامة عاطف مخرج مسرحية "الصفحة رقم 13" والتى تمثل كلية الإقتصاد و العلوم السياسية في مهرجان المسرح للعروض القصيرة أن التدريب استمر شهر ونصف تقريبا بمقدار 3 ساعات يوميا وتفاديا للتقصير في حضور المحاضرات قرر فريق المسرح بدء تدريباته الساعة4 عصرا حتى ال 7 مساءا



وتابع عاطف أن من أبرز المشاكل التى تواجه فريق المسرح هى تأخير استلام الميزانية مؤكدا على إستلام نصفها فقط حتى الآن



واوضح أسامة أن فريق مسرح كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حقق نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة منها الحصول على عده جوائز فى الملتقى الدولى الذى نظمته جامعة القاهرة كما تم ترشيح الفريق من قبل لكي يمثل مصر فى ملتقي بالمغرب



وذكر أسامة أن لجنة التحكيم تتكون من أساتذة من دار الأوبرا المصرية وبحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية



وكان رئيس جامعة القاهرة قد أكد على أن الجامعة تعطي اهتمامًا خاصة للمسرح الجامعي بإعتباره أحد المنصات الفنية المهمة التي تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والاخراج، موضحًا أن مهرجان المسرح للعروض القصيرة الذي تنظمه الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول يتضمن اختيار بعض الأعمال المسرحية من الأدب المحلي والعالمي.



وأشار الخشت، إلى أهمية المسرح في الإرتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدي الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي، وتقوم حاليًا علي بناء أول مسرح فرعوني دائم في ملاعب الجامعة وهو ما سيؤدي إلى عمل نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار التقاليد الجامعية، واجتذاب الطلاب الذين لديهم الوعي بأهمية المسرح الجامعي ورسالته.



ومن المُقرر أن تقدم كل كلية من كليات الجامعة عرضًا مسرحيًا قصيرًا للتنافس علي المراكز الثلاثة الأولي لأفضل عرض مسرحي، وديكور، وإضاءة، واخراج، وممثل أول طلبة، وممثلة أولي طالبات.