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رياضة

شاهد.. فرحة لاعبي الاتحاد بعد الهدف الأول في الزمالك

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة "صدى البلد"، فرحة حلمي طولان واللاعبين بعد هدف الفريق السكندري في شباك الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد بتروسبورت في مباراة الإياب التي أقيمت بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية.

وقامت الجماهير بإشعال الشماريخ في المدرجات تعبيرا عن فرحتهم بهدف الاتحاد السكندري.

تغلب فريق الاتحاد السكندري، على نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3 في مباراة الإياب التي أقيمت بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية.

وحقق الزمالك فوزا على زعيم الثغر بهدف دون رد فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

أحرز للزمالك فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأهدر محمود علاء وعبدالله جمعة وحمدي النقاز.
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