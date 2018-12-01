التمويل متناهي الصغر:1.87 مليون مستفيد من دعم الجمعيات الأهلية

كشف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر برئاسة منى ذو الفقار، عن استفادة 1.874 مليون عميل للجمعيات الأهلية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري، من قطاع التمويل متناهي الصغر بزيادة اقتربت من 15% عن نفس المدة من العام السابق له.



وذكر تقرير صادر عن الاتحاد، أن محفظة التمويل بلغت 5.921 مليار جنيه بزيادة بلغت 43% عن الربع المالي الثالث من العام الميلادي الجاري، من إجمالي 16.24 مليار جنيه للمحفظة الإجمالية للتمويل.



وأوضح التقرير ان شركات التمويل متناهي الصغر مولت 808 ألف عميل بقيمة 4.702 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري.