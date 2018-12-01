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ثقافة

كايروكي لأول مرة على مسرح ساقية الصاوى في البروج

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
يستعد فريق "كايروكى" لإحياء أول حفل غنائى له على مسرح ساقية الصاوي في فرعها الجديد البروج بمدخل مدينة الشروق وذلك اليوم السبت الموافق 1 من ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا.

كايروكي تأسست رسميًّا عام 2003، وتتألف حاليًّا من كل من أمير عيد (غناء وجيتار) وتامر هاشم (درامز) وشريف هوارى (ليد جيتار) وآدم الألفى (باص جيتار) وشريف مصطفى (أورج).

تطورت كايروكى بشكل هائل من ألبوم لألبوم ماضية نحو تحقيق هدفها وطموحها المستمر بالغناء مع القاهرة المدينة ذات الإيقاع السريع والتطور الدائم، حتى جاء الألبوم الأخير "نقطة بيضا" الذى طرح العام الماضى ليثير ضجة كبيرة حيث انتظره الكثيرون، ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغنيات من كلمات وألحان الفريق تعكس موضوعات متعددة، كما استطاع الفريق أن يحقق تفردًا من خلال تعاونه مع أصوات طربية وشعبية فى الألبوم، فتعاونوا مع عبد الرحمن رشدى وطارق الشيخ ووائل الفشنى.
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