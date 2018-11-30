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تعليم

تعليم أسوان تشارك فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:52 م
تعليم أسوان تشارك
تعليم أسوان تشارك فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيرس سى
شاذلى عبد الفتاح
أعلن الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن جاهزية مديرية التربية والتعليم للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية التى تنطلق السبت الأول من ديسمبر على مستوى محافظة أسوان ضمن المرحلة الثانية وتستمر حتى نهاية فبراير المقبل.

وأكد السيد الفيومى، على جاهزية كافة المقار الأساسية والفرعية لتوقيع الكشف والفحوصات الطبية على العاملين بالتربية والتعليم أو طلاب المرحلة الثانوية "عام وفنى" حيث بدأ الإعلان عن الحملة بديوان المديرية بمشاركة معظم القيادات، وتم توزيع ونشر اللوحات الإرشادية والملصقات الخاصة بالحملة.

وأشار الفيومى إلى أن تعليم أسوان يدعم بقوة هذه الحملة التى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سى)، وكذا الكشف المبكر عن أمراض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة خاصة وأن الحملة تمثل فرصة للمواطنين للإطمئنان على صحتهم والأمراض غير السارية لديهم .

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية قامت بوضع خطة شاملة للمساهمة فى الحملة من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية على مستوى جميع الإدارات ، بالإضافة إلى التنبيه على كافة المدارس بضرورة إحتواء فقرات الإذاعة المدرسية بل وتجهيز برامج إذاعية كاملة وحصص إرشادية عن الحملة وأهدافها وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض خاصة فيروس سى حتى نصل إلى هدف الحملة الأساسى وهو إعلان أن مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020 ، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية .
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