طارق الشناوي: المهن التمثيلية لن تستطيع وضع معايير لملابس الفنانات

كشف الناقد الكبير طارق الشناوى عن رائيه فى بيان نقابة المهن التمثيلية الذي صدر ليلة أمس ، بسبب ملابس بعض الفنانات خلال حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى ، حيث أكد أنه ليس مع إصدار النقابة مثل هذا البيان.
وتابع " الشناوى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" قائلًا :"لابد وألا تلتفت النقابة الى مثل تلك الأمور المتعلقة بملابس الفنانات ،لان الامر نسبي ، ـ ويحتمل أكثر من وجهة نظر حسب كل شخص".
وأضاف: أي فنانة حاليًا تتجاوز فى ملابسها تخضع إلى نقد لاذع من خلال السوشيال ميديا والصحافة، وسيكون من الصعب على النقابة أن تضع معاييرا تحدد من خلالها إذا ما كانت الملابس التي ترتديها الفنانة لائقة أم لا.