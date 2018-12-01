طارق الشناوي: المهن التمثيلية لن تستطيع وضع معايير لملابس الفنانات

كشف الناقد الكبير طارق الشناوى عن رائيه فى بيان نقابة المهن التمثيلية الذي صدر ليلة أمس ، بسبب ملابس بعض الفنانات خلال حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى ، حيث أكد أنه ليس مع إصدار النقابة مثل هذا البيان.





وتابع " الشناوى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" قائلًا :"لابد وألا تلتفت النقابة الى مثل تلك الأمور المتعلقة بملابس الفنانات ،لان الامر نسبي ، ـ ويحتمل أكثر من وجهة نظر حسب كل شخص".



