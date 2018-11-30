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رياضة

بكاء طفل زملكاوي بعد الخروج من كأس زايد أمام الاتحاد السكندري.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد، بكاء طفل ينتمي لنادي الزمالك بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3 في مباراة الإياب التى أقيمت بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية.

وتغلب فريق الاتحاد السكندري على نادى الزمالك وحقق الزمالك فوزا على زعيم الثغر بهدف دون رد فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

أحرز للزمالك فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى فتحى وأهدر محمود علاء وعبدالله جمعة وحمدى النقاز.
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بكاء طفل زملكاوي بعد الخروج من كأس زايد أمام الاتحاد السكندري.. فيديو

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