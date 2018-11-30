صحة بورسعيد : استمرار مبادرة فيروس سي حتى نهاية ديسمبر

أعلن الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد مد العمل بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لمدة شهر.



وأوضح تعيلب أن المبادرة تواصل عملها بمحافظة بورسعيد حتى ٣١ ديسمبر بنصف القوى البشرية العاملة.



يذكر أنه يتم إطلاق المرحلة الثانية بالمحافظات المحددة في موعدها غدا الأول من ديسمبر ٢٠١٨.

