اليوم.. انطلاق حملة 100 مليون صحة للكشف على 7 ملايين مواطن بالعاصمة

تنطلق اليوم السبت المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية 100 صحة للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بالقاهرة ، والتى تشمل إجراء المسح لـ 7مليون مواطن بالعاصمة.



ويقوم محافظ القاهرة بجولة لتفقد بدء المبادرة بالمركز الطبي بسراى القبة بجوار سنترال القبة يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراي القبة ،ثم زيارة المركز الطبي بالنزهة.



وأعلن عبد العال انتهاء أجهزة المحافظة من استعداداتها لبدء الحملة والتي تمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي تشارك فيها 11 محافظة.



وأشار المحافظ الي أنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة ( 1804 فريق صباحى+ 662 فرقا مسائيا) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في اماكن تم تحديدها بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالاضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس.



وصرح د. محمد شوقي مدير مديرية الصحة أنه تم الاتفاق مع مديرية الشباب والرياضة على مشاركة جميع الاندية الرياضية و الاجتماعية و جميع مراكز الشباب بتوفير غرفة مؤثثة وجهاز كمبيوتر ووصلة انترنت لعمل فريق الحملة يوميا من9ص حتى 9 م كما تم التنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة لمشاركة عدد 145 جهة تابعة للمديرية فى فعاليات الحملة بتوفير غرفة مؤثثة لفريق العمل ، كما تم تجهيز 40 مخزن في 40 منطقة طبية ومخزن رئيسي بمديرية الصحة لمستلزمات الحملة مشيرًا الي أنه سيتم إمداد المديرية بعدد 100 سيارة عيادة متنقلة للقيام باعمال الفحص باماكن التجمعات بمختلف أنحاء المحافظة.