مستقبل وطن يروج لـ100 مليون صحة في شوارع أسيوط.. صور

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، حملة ترويجية لمبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، وذلك في شوارع محافظة أسيوط.



وقال ياسر عمر أمين الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن شباب الحزب نظموا حملة ترويجية تجوب شوارع المحافظة لحث المواطنين علي المشاركة في الحملة، مؤكدا أن أسيوط تشهد مشاركة كبيرة جدًا، وأن مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين تبذل جهودًا متميزة لإنجاح هذه الحملة.

