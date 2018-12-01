بالمستندات.. وصول جثمان المصري المقتول داخل مزرعة بالسعودية اليوم

يصل إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصري البغدادي ناجح البغدادي عبد الرؤوف، وذلك في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت ،على رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من عاصمة المملكة العربية السعودية ، حيث يغادر الجثمان مطار الرياض في الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت .



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا عاجلا صباح أمس الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض ، أشار فيه ياسر غازي الملحق العمالي، إلي أن الجثمان يرافقه أحد أقربائه ويدعى "محمد.ف.أ.ع.أ" والذي تسلم مبلغ 7500 ريال سعودي "أي ما يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا" تمثل راتبه عن شهر نوفمبر ومكافأة نهاية الخدمة من الكفيل لحين إجراء المخالصة النهائية بمعرفة مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض .



وتابع قائلا: إن السفارة كانت سوف تتحمل تكاليف شحن الجثمان، لكن صاحب المزرعة "الكفيل" أصر على دفع قيمة تكلفة شحن الجثمان علي مصر للطيران إلى القاهرة، والتى بلغت 8500 ريال.



أشار إلي أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وقتل في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة.



وقد كلف الوزير، مدير المراسم بالعلاقات العامة بالوزارة أيمن عبد العال، بالتوجه لمطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت ، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليم جثمان المتوفي لذويه، وإبلاغهم خالص تعازي الوزير لأسرة المتوفى.



وأوضح "سعد الدين" : أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، كان بمجرد علمه بالحادث الأسبوع الماضي ، أصدر تعليمات فورية ، لمكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قتل في أثناء عمله بحراسته للمزارع التي يعمل بها فضلًا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.



وتابعت القنصلية المصرية بالرياض طوال الأسبوع الماضي مع المسئولين الأمنيين بمحافظة رماح للتعرف على ملابسات الحادث ، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة ، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة .



كما أعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ علي جميع حقوق المتوفى ، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد.