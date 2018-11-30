عمرو سعد: ظهرت على أول ريد كاربت ببدلة سلف

روى الفنان عمرو سعد، ذكرياته مع السجادة الحمراء، فى أول مهرجان سينمائى له فى حياته الفنية، قائلا: "استلفت البدلة من واحد صاحبى".



وتابع عمرو سعد خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"، ساخرًا: "البدلة كانت واسعة عليا لأن صاحبى كان بيلبس أكس لارج".



وأردف: "حنان ترك مراحتش المهرجان أديتنى الدعوة بتاعتها، لذلك كنت فى الصفوف الأولى مع كل العمالقة".



واستطرد: "فلوسى خلصت وأنا هناك وقعدت أربعة أيام أكل مكرونة وعيش بس".