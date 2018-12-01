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فن

يارا والدوزي يقتربان من المليون الثالث بكليب مليت.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:20 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تخطى كليب الفنانة اللبنانية يارا والفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، حاجز 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد طرحه في 23 نوفمبر الجاري على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليقترب من المليون الثالث.

كليب "مليت"، أول تعاون يجمع بين يارا والدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكليب في لبنان.

كليب "مليت" إخراج: جيل الغرابي، وكلمات: عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي (يوسف)، وألحان: (الـDJ يوسف - محمد نوبال - أمين دوكالي).
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