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توك شو

عمرو سعد يكشف عن سر لوك مهرجان الجونة.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:57 م
الفنان عمرو سعد فى
الفنان عمرو سعد فى مهرجان الجونة
حمزة شعيب
كشف الفنان عمرو سعد، عن سر تسريحة شعره التي أثارت الجدل، بعد ظهوره بها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية.

وقال "سعد" خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي cbc": "كنت مطول شعري عشان فيلم اسمه الفهد، الشخصية تاريخية من القرن الـ16 وهو بطل شعبي مصري وكنا بنجرب وروحت المهرجان صدفة، وقولت أجرب الشعر".

وتابع: "ولم أكن أتخيل أن الموضوع ينتشر"، مردفا: "تعلمت درس من اللي حصل، وهو هعمل اللي مرتاح له حتى لو هتعرض للنقد".

وتطرق خلال حواره عن حياته الشخصية قائلًا "عندي 3 أبناء رابي وعلي وحبيبة" وعن معنى اسم "رابي" قال "من العلو كان أول طفل وكنت مشغول بفكرة انه يكون اسم مختلف، وسميناه من غير ما نعرف معناه".
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