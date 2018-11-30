تعلم من الرسول كيف تحل مشاكلك الزوجية ..فيديو

قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل أمر بمعاملة النساء معاملة حسنة؛ وقال في كتابه العزيز: وعاشروهن بالمعروف النساء، كما أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهنّ وأمر بالرفق في التعامل معهن وحل مشاكلهن فقال: استوصوا بالنساء خيرًا.



وأضاف خلال لقائه على فضائية" الناس": كان يقدر المرأة تقديرًا فائقًا وكان خير قدوة للمسلمين في الأخلاق الراقية مع نسائهم، ورغم كونه قائدَ الأمة وانشغاله بأمر الدعوة فقد أعطى أزواجه حقوقهن كاملة.



وتابع: ليس عيبا ان يقول الرجل لزوجته بحبك، سيدنا النبي كان يقول لزوجته السيدة عائشة، ويناقشها في الحب وكان مشغولا بهموم الأمة كلها.



