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ديني

تعلم من الرسول كيف تحل مشاكلك الزوجية ..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل أمر بمعاملة النساء معاملة حسنة؛ وقال في كتابه العزيز: وعاشروهن بالمعروف النساء، كما أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهنّ وأمر بالرفق في التعامل معهن وحل مشاكلهن فقال: استوصوا بالنساء خيرًا.

وأضاف خلال لقائه على فضائية" الناس": كان يقدر المرأة تقديرًا فائقًا وكان خير قدوة للمسلمين في الأخلاق الراقية مع نسائهم، ورغم كونه قائدَ الأمة وانشغاله بأمر الدعوة فقد أعطى أزواجه حقوقهن كاملة.

وتابع: ليس عيبا ان يقول الرجل لزوجته بحبك، سيدنا النبي كان يقول لزوجته السيدة عائشة، ويناقشها في الحب وكان مشغولا بهموم الأمة كلها.

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