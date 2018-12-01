إقامة تمثال لصاحب البردة المحمدية الإمام البوصيري بجامعة بني سويف.. صور

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على إقامة صرحا معماريا لـ أعلام بني سويف عرفانا بفضلهم ومكانتهم العظيمة وستوضع داخل حديقة تخصص بأسمائهم.



وأشار "حسن" إلى أن تمثال الإمام البوصيري يعد باكورة ضمن سلسلة من تجسيد أعلام بني سويف وإلقاء الضوء على هؤلاء الرواد الأوائل الذين شرفت محافظ بني سويف بهم كلبنة من صرحها لما لهم من بريق في كافة مجالات الحياة، والتمثال مقام له بأسلوب الريليف ضعف الحجم الطبيعي تقريبا.



والجدير بالذكر أن الإمام البوصيري، هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري شاعر صنهاجي اشتهر بـ مدائحه النبوية، ومن أشهر أعماله البردية المسماة "الكواكب الدرية في مدح خير البرية"، ولد البوصيري في بلدة بوصير مركز الواسطى ببني سويف.

