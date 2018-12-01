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محافظات

وزير التنمية المحلية يشارك في المؤتمر الاقتصادي الثاني ببورسعيد.. اليوم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:18 ص
مبيت.. وزير التنمية
مبيت.. وزير التنمية المحلية يشارك في المؤتمر الاقتصادى
كتب محمد الغزاوى
يشارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم السبت في مؤتمر المحافظة الاقتصادي "حلم بكرة بيتحقق" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعلنت محافظة بورسعيد توجيهها الدعوة لعدد من الوزراء المعنيين بالمجموعة الاقتصادية والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس هيئة قناة السويس و الذي يتوقع عدم حضوره المؤتمر العام الثاني لارتباطه بالتزام رئاسي.

كما أعلنت المحافظة توجيه الدعوة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى لحضور المؤتمر المقرر افتتاحه في العاشرة من صباح اليوم السبت.

كما انتهت المحافظة من الإعدادات الخاصة لافتتاح المؤتمر تحت إشراف إدارة العلاقات العامة بالمحافظة ولجنة مشكلة بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحت إشراف المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور غنيم نائب المحافظ.

ومن المتظر أن يقدم اللواء عادل الغضبان خلال المؤتمر عرض لمخططات التنمية التي تم تنفيذها منذ انعقاد المؤتمر الأول حتى الآن.

كما يقدم المحافظ رؤية للمشروعات المستقبلية المنتظرة على أرض المحافظة خاصة بعد تشغيل المشروع القومي العملاق بشرق بورسعيد أول العام القادم، والحوافز والمميزات المنتظرة أمام المستثمرين من داخل وخارج مصر والتي كفلها قانون الاستثمار الموحد.
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