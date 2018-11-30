حلمي طولان يوجه رسالة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الزمالك.. فيديو

قدم حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الشكر إلى مجلس إدارة زعيم الثغر واللاعبين بعد الفوز على الزمالك في دور الـ 16 من البطولة العربية في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت وانتهت بالفوز بركلات الترجيح.



وأضاف طولان، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللاعبين استطاعوا أن ينفذوا تعليماته الفنية التي تم التدريب عليها خلال الأيام الماضية.



ووجه حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، رسالة إلى لاعبيه بأن القادم سيكون أفضل وأنهم سيستطيعون أن يقدموا الأفضل في المباريات المقبلة وفي الدوري الممتاز.