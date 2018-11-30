حلمي طولان: سأحارب الاسترخاء في صفوف الاتحاد.. فيديو

قال حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن هناك حالة من التوتر الشديد سيطرت على لاعبي زعيم الثغر والزمالك في مباراة دور الـ 16 من البطولة العربية التي أقيمت على استاد بترسبورت وانتهت بالفوز بركلات الترجيح.



وأضاف طولان، خلال مداخلة هاتفية مع زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسلوب الاتحاد السكندري أمام الزملك جعلهم يبذلوا جهد مضاعف جدا فضلا عن توقيت تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 كان مثاليا.



وأشار حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري إلى أن يركز حاليا في مباراة الكأس 7 ديسمبر ثم مباراة في الدوري يوم 12 ديسمبر المقبل.



وكشف المدير الفني لفرق الاتحاد السكندري أنه سيعمل على محاربة الاسترخاء خلال الفترة المقبلة من خلال تجهيز اللاعبين جيدا للاستحقاقات المقبلة.



وحول صفقات الشتاء، قال حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أنه سيتم تدعيم صفوف الفريق في يناير من خلال الاتفاق مع مسئولي الاتحاد السكندري.