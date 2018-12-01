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محافظات

جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مطروح..صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:07 ص
جهود لإزالة تجمعات
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مطروح..صور
ايمن محمود
يبذل مجلس مدينة مرسى مطروح، جهودا كبيرة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية.

تقوم سيارات الشركة ومجلس المدينة بسحب تجمعات المياه بعدة مناطق بعد ان شهدت المدينة سقوط أمطار غزيرة منذ صباح اليوم، وخاصة في ظل عدم وجود شبكة للصرف الصحي بها .

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حالة الاستعداد القصوى تحسبا لقدوم سيول إلى مدن المحافظة.
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مطروح..صور
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مطروح..صور
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مطروح..صور
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