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محافظات

نقابة معلمين دمياط تدعو لاحتفالية لمعلم التنمر عقب الإفراج عنه

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
معلمين دمياط تدعو
معلمين دمياط تدعو لاحتفالية لمعلم التنمر عقب الإفرا
محافظات زينب الزغبي
أعلنت نقابة المعلمين الفرعية بدمياط، عن إقامة احتفالية للمدرس سامى دياب والشهير بمعلم التنمر والمتهم بالسخرية والاستهزاء من الطالبة بسملة على عبد الحميد بالصف الثانى الاعدادى والمحبوس حاليا بقرار من وكيل النائب العام عقب الإفراج عنه الأحد المقبل.

ومن المفترض أن يتم عرضه صباح الاحد المقبل امام قاضي جنح دمياط في أولى جلساته ولكن سيتم تقديم التنازل المقدم من اسرة الطالبة لتصالح مع المعلم وخروجه من محبسه والإفراج عنه.

وأكد محمد أبو النصر، رئيس لجنة شئون الأعضاء بنقابة المعلمين الفرعية بدمياط، أن الاتفاق الذي حضره ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، وياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط، وعدد من أعضاء مجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية، أدى إلى قيام أسرة الطالبة بالتنازل عن الشق الجنائي واقروا بالفعل تصالحهم مع المدرس بالشهر العقاري بمحكمة شطا.

واضاف بان المعلمين متضامنين مع المعلم ويقيمون احتفالية عقب الإفراج عنه تكريما له بعد حبسه واهانته وكان يجب محاسبته إداريا وليس جنائيا وان جميع المدرسين طالبوا بهذا المطلب تكريما له ولسنه ولخبرته ولكونه معلم اجيال تربت على يديه وتدين له بالفضل.
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