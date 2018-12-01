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عمرو سعد يفجر مفاجأة عن وظيفته قبل التمثيل: بائع فول وتين شوكي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:08 ص
الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد
حمزة شعيب
روى الفنان عمرو سعد، الوظائف التى عمل بها قبل التمثيل، موضحا أن والده كان يزرع فيهم قيمة الاعتماد على النفس.

وأضاف "سعد" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم"، والمذاع على فضائية "CBC"، ، أنه كان يعمل فى إجازات الدراسة فى الصف الثالث الابتدائى، موضحًا أنه كان يعمل مع بائع "الفول".

ولفت إلى أنه فى المرحلة الثانوية عمل فى مشروع المقاولين العرب باليومية، من نقل خشب من موقع إلى ورشة نجارة، موضحًا أنه كان يرى شباب من كليات الطب والهندسة.

وأكمل:"عمرى ما شتغلت شغلانة مكنتش حاببها، واشتغلت مهندس ديكور"، موضحًا أنه كان يحب التين الشوكى، فرافق صديقه لشراء كمية من التين الشوكى من أبو زعبل، وعندما اشترى "عدّاية تين" سألته سيدة "بكام يا كابتن؟"، فقام ببيع التين الشوكى.
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