عمرو سعد عن أول مشهد في حياته:صدفة.. كنت رايح آكل كشري.. فيديو

أكد الفنان عمرو سعد، أن أول فيلم له في حياته كان مع المخرج الكبير يوسف شاهين، لافتا إلى أن الفيلم أعطاه طاقة سلبية كبيرة، ولكنها ساعدته كثيرا في أن يصبح فنانا مشهورا.



وحكى "سعد"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، تفاصيل أول لقاء له قائلا، "أول فيلم عملته كان بالصدفة أصلا أنا كنت رايح أكل كشري من عند أبوطارق، وقالولي شركة التمثيل هنا قالولي هات صور وكده".



وأشار إلى أنه كان له دور كبير في فيلم "الآخر" وتم حذف أدواره وتركوا له آخر مشهد في الفيلم فقط.