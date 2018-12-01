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حوادث

ضبط 107 أشجار بانجو وإعدام 12 قيراطا بأسيوط

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:02 ص
ضبط 107 شجرة بانجو
ضبط 107 شجرة بانجو وإعدام 12 قيراط بأسيوط
إيهاب عمر
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز صدفا من ضبط شخص والبحث عن آخر بحوزتهما 107 أشجار بانجو وإعدام 12 قيراطا من البانجو داخل أرضهما الزراعية بجزيرة مجريس.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط مفادها قيام كلا من " أ. ع. م " 45 سنة عامل و " ز .ع .م " 50 مزارع سنة " جار ضبطه " مقيمان جزيرة مجريس مركز صدفا يتاجران في النباتات المخدرة.

وبعرض المعلومات على اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط أمر بتشكيل فريق لضباط المتهمان برئاسة اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط مباحث مركز صدفا.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الاول وبحوزته 107 أشجار من نبات البانجو المخدر واعدام مساحة 12 قيراطا من نبات البانجو داخل ارض المتهمان وضبط 2 عبوة " برطمان " لبذور البانجو وبمواجهة المتهم اعترف بحياته لنبات البانجو بقصد الاتجار، وجاري البحث عن المتهم الثاني، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.
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