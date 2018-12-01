ضبط 107 أشجار بانجو وإعدام 12 قيراطا بأسيوط

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز صدفا من ضبط شخص والبحث عن آخر بحوزتهما 107 أشجار بانجو وإعدام 12 قيراطا من البانجو داخل أرضهما الزراعية بجزيرة مجريس.





كانت معلومات وردت لضباط مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط مفادها قيام كلا من " أ. ع. م " 45 سنة عامل و " ز .ع .م " 50 مزارع سنة " جار ضبطه " مقيمان جزيرة مجريس مركز صدفا يتاجران في النباتات المخدرة.





وبعرض المعلومات على اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط أمر بتشكيل فريق لضباط المتهمان برئاسة اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط مباحث مركز صدفا.



