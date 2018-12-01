عمرو سعد: لا أحب المومياء.. وأفلام اللمبي عظيمة..فيديو

قال الفنان عمرو سعد، إنه غير مقتنع تماما بأن هناك شخصًا أو شيئا في الفن لا يمكن نقده، لافتا إلى أن الكل يخطئ ويصيب.



وأضاف "سعد"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" والمُذاع عبر فضائية "CBC"، أنه لا يحب فيلم "المومياء" للمخرج الكبير شادي عبدالسلام ولا يفهمه حتى الآن.



ووصف عمرو أفلام محمد سعد وتجسيده لشخصية "اللمبي"، بالعظيمة وعلامة في تاريخ السينما، لافتا أن أغلب الفنانين يحبون أفلامه ويقلدون شخصياته لكنهم لا يجرؤون على أن يمتدحوا أفلامه في الإعلام.