عمرو سعد يكشف عن صدمته بعد مشاهدة دوره في أول أعماله مع يوسف شاهين

قال الفنان عمرو سعد إن أول مشاركه له في السينما مع المخرج يوسف شاهين أحبطته، موضحًا "كنت رايح أكل كشري من أبو طارق، ومثلت ودوري اتشال في المونتاج، وظهرت في لقطة واحدة آخر الفيلم".



وأضاف خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي cbc"، "كان همي كله اترسم على كل اللي أعرفهم، وقولت لما في واحدة في حياتي تشوفني على الأفيش هتندم وترجعلي بعد ما سابتني وخلعت".



وتابع "اتصدمت خلال العرض الخاص صدمة مهولة لما مالقتش نفسي في الفيلم وقلت طيب هما دعوني ليه وبعدها شبطت في السفرية لمهرجان كان".