ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو سعد يكشف عن صدمته بعد مشاهدة دوره في أول أعماله مع يوسف شاهين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:29 ص
الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد
حمزة شعيب
قال الفنان عمرو سعد إن أول مشاركه له في السينما مع المخرج يوسف شاهين أحبطته، موضحًا "كنت رايح أكل كشري من أبو طارق، ومثلت ودوري اتشال في المونتاج، وظهرت في لقطة واحدة آخر الفيلم".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي cbc"، "كان همي كله اترسم على كل اللي أعرفهم، وقولت لما في واحدة في حياتي تشوفني على الأفيش هتندم وترجعلي بعد ما سابتني وخلعت".

وتابع "اتصدمت خلال العرض الخاص صدمة مهولة لما مالقتش نفسي في الفيلم وقلت طيب هما دعوني ليه وبعدها شبطت في السفرية لمهرجان كان".
loading...

ترشيحاتنا

حلمي طولان يوجه رسالة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الزمالك.. فيديو

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

إحصائيات مرعبة لمرضى الإيدز في الجزائر

صحة أسوان: حملة فيروس سي تستهدف 981 ألف مواطن بالمحافظة

دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور

نظر طعن أوبر وكريم على حكم وقف النشاط.. اليوم

في ذكرى وفاة برلنتي عبد الحميد.. 7 معلومات عن زوجة المشير عبد الحكيم عامر

اليوم قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر لغسيل الشبكات بالقليوبية

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لأهالى قرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

أفضل الطرق للحفاظ على صلاة الفجر في وقتها

شاهد..أم سريعة البديهة تنقذ طفليها من 3 واقعات مميتة في آن واحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

فيديو

بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو
شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟