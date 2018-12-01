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رياضة

شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قالت شيماء منصور، المرشحة السابقة لانتخابات اتحاد الكرة، إنها قامت برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب وجود أخطاء في فرز الأصوات في الانتخابات التكميلية للجبلاية التي أقيمت مؤخرا.

وأضافت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من الوارد وجود أخطاء في الفوز والجمع غير مقصودة خاصة وأنها كانت تتأكد من وقوفها على أرض صلبة في الانتخابات ومتأكدة من دعم العديد من أصوات الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشفت شيماء منصور أن دينا الرفاعي الفائزة بالانتخابات على عضوية مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم حصلت على 117 صوتا فيما حصلت هي على 90 صوتا وهناك 15 صوتا غير متواجدين في عملية الفرز.

وأشارت شيماء منصور، المرشحة السابقة لانتخابات اتحاد الكرة أن أولى جلسات الدعوى القضائية تم تحديدها في 9 ديسمبر المقبل.
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