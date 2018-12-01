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شاهد..أم سريعة البديهة تنقذ طفليها من 3 واقعات مميتة في آن واحد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
عرضت فضائية «روسيا اليوم» فيديو يرصد لحظة إنقاذ أم سريعة البديهة لطفليها من 3 واقعات مميتة في آن معا بمدينة روساريو الأرجنتينية.

وكانت قد سجلت كاميرات المراقبة بمدينة روساريو الأرجنتينية شريط فيديو يظهر أما وهي تنقذ طفليها الصغيرين من موت ثلاثي الحدوث في آن معا، إذ قامت بإبعادهما من أمام سيارة مسرعة خارجة عن السيطرة وسقوط إشارة المرور فوقهما وسيارة أجرة اندفعت نحوهما .

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