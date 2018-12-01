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حلمي: الدولة دعمت أراضي الخريجين بـ11 ألف جنيه للفدان

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:57 ص
حلمي: الدولة دعمت
حلمي: الدولة دعمت أراضي الخريجين بـ11 ألف جنيه للفدان
عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد حلمي ، عضو اللجنة العليا لتقنين الأراضي، إن الدولة دعمت أراضي الخريجين بـ11 ألف جنيه للفدان بينما تحمل الشاب ألف جنيه فقط.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساءDMC، الجمعة ، أن المستثمرين كانوا يعانون من صعوبة الحصول على موافقات ورئيس الوزراء وجه مؤخرا جميع المؤسسات بتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات.

وتابع عضو اللجنة العليا لتقنين الأراضى ، أن الدولة تتوجه ناحية التنمية ولا نستهدف جمع المال فقط بل حصول الدولة على حقها فقط.
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