حلمي: الدولة دعمت أراضي الخريجين بـ11 ألف جنيه للفدان

قال اللواء محمد حلمي ، عضو اللجنة العليا لتقنين الأراضي، إن الدولة دعمت أراضي الخريجين بـ11 ألف جنيه للفدان بينما تحمل الشاب ألف جنيه فقط.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساءDMC، الجمعة ، أن المستثمرين كانوا يعانون من صعوبة الحصول على موافقات ورئيس الوزراء وجه مؤخرا جميع المؤسسات بتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات.



وتابع عضو اللجنة العليا لتقنين الأراضى ، أن الدولة تتوجه ناحية التنمية ولا نستهدف جمع المال فقط بل حصول الدولة على حقها فقط.