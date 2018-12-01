اللواء محمد حلمي: لا يوجد فاسد يعصى على الدولة الآن

قال اللواء محمد حلمي، عضو اللجنة العليا لتقنين الأراضى، أنه في العهد الحالي لا يوجد فاسد يعصى على الدولة ونتعامل مع الجميع وفقا للقانون.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساءDMC، اليوم الجمعة ، أن يوجد لجنة لتحديد أسعار الأراضي لتقنينها وتعقد جلسة لاتخاذ القرار النهائي بقيمة الأرض ويقرره رئيس الهيئة العليا.



وأوضح أن هيئة المساحة وهيئة المجتمعات العمرانية واللجنة العليا بوزارة الزراعة مسؤولة عن تقنين أراضي الدولة.